Locatelli, bene istituzione fondo unico per la disabilità

La ministra per le disabilità Alessandra Locatelli esprime soddisfazione per l'approvazione al Senato, in Commissione V, dell'emendamento all'articolo 40 del disegno di legge di bilancio sul 'Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità'. "L'istituzione del Fondo Unico Disabilità è un grande risultato, il fondo avrà una dotazione di oltre 552 milioni di euro - spiega - e grazie a questo importante strumento potremo gestire le risorse per rifinanziare bandi e progetti che si rivolgono alle persone con disabilità, coinvolgendo il Terzo settore, gli enti locali e garantendo maggior flessibilità nell'utilizzo delle risorse stesse".

"Siamo solo all'inizio - sottolinea Locatelli - di un percorso rivoluzionario per il mondo della disabilità, proseguiremo con la piena attuazione della Legge delega e con il riordino normativo, con la fondamentale introduzione del Progetto di Vita e una formazione capillare, ma la cosa più importante è il cambio di prospettiva che è in corso, e che non si ferma.

Continuo a pensare che per non rimanere nell'ombra, per far sentire la voce di questo mondo e di tutte le persone straordinarie che lo compongono, e per valorizzare i talenti di tutti, sia fondamentale rompere le barriere istituzionali, le rigidità e le burocrazie che spesso paralizzano le famiglie".

"Intendo promuovere - conclude Locatelli - il diritto di ogni persona di essere felice, di poter scegliere e poter partecipare alla vita sociale, civile e politica del nostro Paese".



