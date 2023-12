Ripresa circolazione treni sulla linea Bologna-Rimini

Graduale ripresa, dalle 12.20, per la circolazione ferroviaria fra Forlì e Faenza, sulla linea Bologna - Rimini, sospesa da ieri sera a seguito dell'urto fra due treni quando una Frecciarossa che precedeva un Regionale è retrocessa per inerzia a bassa velocità, vista la pendenza della tratta e ha urtato il Regionale, regolarmente fermo al segnale rosso. Sulle cause sono in corso approfondimenti. E' quanto spiega Trenitalia in una nota in cui si evidenzia come siano sei i passeggeri rimasti lievemente contusi, oltre al macchinista del treno regionale. Sono stati tutti dimessi.

Un tamponamento a bassa velocità ha portato ad una collisione fra due treni che stavano andando nella stessa direzione. Ha provocato tantissima paura, ma solamente alcuni feriti lievi che hanno perlopiù riportato contusioni. Lo scontro è avvenuto attorno alle 20.20 nella zona di Faenza, nel Ravennate. La circolazione sulla linea ha subito forti disagi ed il traffico dei convogli ad alta velocità, degli Intercity e dei regionali è tornato regolare soltanto nelle prime ore della mattinata.

L'impatto sarebbe avvenuto fra un treno regionale e una Freccia che si sono tamponati sulla linea. Le cause e la dinamica esatta dell'incidente sono in corso di ricostruzione da parte di Trenitalia e dei Vigili del fuoco, che sono intervenuti con squadre da Ravenna e da Forlì. Evidentemente qualcosa è andato storto nelle comunicazioni e il treno che seguiva ha urtato quello che precedeva. Si suppone, ma anche questo aspetto dovrà essere appurato nelle indagini sulle cause dell'incidente, che il macchinista si sia accorto dell'ostacolo lungo i binari e, viste anche le conseguenze per personale e passeggeri, la velocità sia stata molto bassa.

Le persone che sono state medicate sono 17, ma nessuno di loro, a quanto si apprende, avrebbe riportato traumi o ferite serie. L'incidente ha però, inevitabilmente, provocato rallentamenti alla circolazione. Il traffico ferroviario è infatti stato sospeso tra Forlì e Ravenna e non è facile ipotizzare quanto tempo potrebbe volerci per tornare a una circolazione normale. Serviranno i necessari tempi tecnici al personale del gruppo Ferrovie per gli interventi di messa in sicurezza, ma anche quelli necessari alle forze dell'ordine per i rilievi.

Sono almeno quattro, intanto, i treni Freccia rossa e Intercity a lunga percorrenza, che sono fermi nelle stazioni vicine, Forlì, Cesena, Rimini, in attesa di poter partire. "Siamo lavorando a stretto contatto con la Regione Emilia-Romagna e con le forze di Protezione civile - scrive il sindaco di Faenza, Massimo Isola sulla sua pagina Facebook - un ringraziamento ai Vigili del fuoco e ai soccorsi, prontamente intervenuti".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA