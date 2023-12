Uxoricidio La Spezia, lettera con l'idea del suicidio di coppia

Rossella Cominotti e Alfredo Zenucchi avevano espresso in una lettera, scritta da lei e firmata da entrambi, il proposito di suicidarsi. La missiva è tra gli elementi raccolti ieri dai carabinieri nella stanza d'albergo di Mattarana, in provincia della Spezia, dove Cominotti, di 53 anni, è stata trovata morta. A ucciderla sarebbe stato il marito, Zenucchi, di 57 anni, come lui stesso ha confessato quando, poche ore dopo è stato fermato dai carabinieri. I dettagli sono stati resi noti dalla Procura della Repubblica della Spezia.

Secondo quanto si apprende, nella sua confessione Zenucchi avrebbe affermato di aver ucciso la moglie mercoledì 6 dicembre.

Sarebbe quindi rimasto con il corpo nella stanza d'albergo per un giorno e mezzo prima di allontanarsi in auto, ieri alle prime ore del mattino dopo aver consumato la colazione nella stessa struttura, l'Antica Locanda Luigina in Val di Vara.

La stanza d'albergo è ora sotto sequestro, mentre non è ancora stata disposta l'autopsia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA