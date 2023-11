Blitz antidroga della polizia, sei arresti a Cagliari

Sono sei le persone arrestate durante la maxi operazione di controllo del territorio condotta ieri dalla Squadra Mobile di Cagliari nei quartieri di San Michele, Is Mirrionis e Sant'Elia che ha visto coinvolti oltre cento poliziotti della Questura di Cagliari, del Reparto Prevenzione Crimine di Abbasanta, del Nucleo Cinofili della Questura di Oristano, del Gabinetto Regionale Polizia Scientifica e il nucleo Cinofili antidroga della Guardia di Finanza.

Sono state eseguite complessivamente 50 perquisizioni e sono state identificate 200 persone. In manette sono finiti quattro uomini e due donne. In particolare a Sant'Elia sono stati arresati un 27enne e una 26enne che nascondevano in casa 20 grammi di marijuana e 8.500 euro in contanti. I due sono ai domiciliari.

A Is Mirrionis sono stati arrestati due uomini di 37 e 24 anni e una 59enne sorpresi mentre spacciavano. Ai tre sono stati sequestrati anche 3.500 euro in contanti. Si trovano ora nel carcere di Uta.

Infine sempre a Is Mirrionis, in manette è finito anche un 67enne che nascondeva in casa 60 grammi tra eroina e cocaina, già suddivise in 200 dosi, trovate nascoste all'interno di una stampante. All'uomo sono stati sequestrati anche 2mila euro in contanti.

Durante le perquisizioni effettuate negli spazi comuni di alcuni palazzi dei due quartieri, sono state rinvenute e sequestrate a carico di ignoti 80 dosi di cocaina ed eroina.





