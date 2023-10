"Rivivo l'incubo di 80 anni fa, quelle scene mi riportano alla memoria il rastrellamento del ghetto di Roma, avevo 12 anni ma non potrò mai dimenticare".

Così Emanuele Di Porto, 92 anni e uno dei pochi sopravvissuti ancora in vita del rastrellamento del ghetto di Roma, racconta all'ANSA come vive questi giorni dopo l'attacco di Hamas ad Israele. Quest'anno ricorrono gli 80 anni della razzia del ghetto di Roma.

Video Israele, un superstite al rastrellamento di Roma: 'Rivivo quell'incubo'







