Al via la Milano Wine Week, brindisi con oltre 4mila persone

Con un brindisi collettivo al CityLife Shopping District a cui hanno partecipato oltre 4mila persone prende il via la sesta edizione della Milano Wine Week.

La kermesse animerà la città fino a domenica 15 ottobre.

All'evento, presentato da Tinto Nicola Prudente - volto di Rai 1 e Radio 2 -, hanno partecipato: Federico Gordini, presidente di Milano Wine Week Group, Andrea Battistella, vicedirettore del Consorzio di Tutela del Prosecco Doc, Lorenzo Cafissi, responsabile Vino Italia di Carrefour. Novità assoluta della sesta edizione della settimana dedicata al vino, che va ad arricchire il fitto calendario di incontri, degustazioni, masterclass e appuntamenti diffusi in città, è lo spazio eventi a ingresso libero Casa Masaf, in Piazza XXV Aprile, realizzato dal ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare. Tra i 38 appuntamenti in palinsesto si segnalano: l'anteprima di Re Panettone, che vede l'abbinamento dei più celebri lievitati con una selezione di vini del Consorzio Asti Docg; l'incontro dei Sommelier di Wine list Italia con i ragazzi degli istituti alberghieri di Milano; Laboratori e Racconti in collaborazione con Il Gusto de La Repubblica; la storia della Merenda Sinoira, una tradizione piemontese che ha originato il concetto di aperitivo moderno; workshop e presentazioni di libri tra cui il romanzo "I fiori hanno sempre ragione" di Roberta Schira.





