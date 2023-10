Gualtieri, 'voglio mettere a bando 1.500 nuove licenze taxi'

"Abbiamo avviato la procedura per la messa a bando di nuove licenze, per aumentare l'offerta di taxi.

Abbiamo detto che vogliamo mettere a bando 1.000 nuove licenze permanenti e 500 nuove licenze stagionali". Lo ha detto al Tg3 il sindaco di Roma Roberto Gualtieri che oggi ha incontrato i sindacati dei tassisti romani.

"Chiedo al governo - ha detto ancora - di reintrodurre la quota del 20 per cento ai Comuni perché sarebbe rapidissimo e ci consentirebbe di utilizzare la procedura accelerata".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA