È l'immunologo Le Foche il medico aggredito a Roma

L'immunologo aggredito ieri pomeriggio nel suo studio a Roma è Francesco Le Foche, noto anche per la sua attività durante la pandemia da Covid. Il medico è stato violentemente colpito da un suo paziente di 36 anni ed è attualmente ricoverato in terapia intensiva all'Umberto I per un grave trauma facciale.

L'immunologo, ricoverato al Policlinico Umberto I, è, secondo quanto ha appreso l'ANSA, "in condizioni critiche ma non in pericolo di vita". Il medico ha subito traumi al viso e alla testa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA