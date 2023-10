A fuoco una struttura vicina ai campi da golf, domato l'incendio

Paura oggi pomeriggio al Golf Club Marco Simone di Guidonia, l'impianto sportivo che lo scorso fine settimana ha ospitato la Ryder Cup, uno degli eventi golfistici internazionali più seguiti al mondo. Un incendio ha infatti interessato una delle strutture del villaggio costruito in occasione della competizione, sprigionando una nube di fumo altissima e visibile anche da Roma.

Sul posto sono interventi i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito nell'incidente. Il rogo, secondo quanto si è appreso, si sarebbe sviluppato intorno alle 17:30 e avrebbe avvolto una struttura in acciaio e vetro installata in occasione della Ryder Cup, che si è chiusa domenica scorsa con la vittoria dell'Europa sugli Stati Uniti.

"L'incendio è stato segnalato in una delle strutture di ospitalità temporanea a destra del primo fairway del Marco Simone Golf & Country Club - dice un portavoce della Ryder Cup Europe - Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno rapidamente domato l'incendio e nessuno è rimasto ferito". Le fiamme, aggiunge il portavoce, "non si sono diffuse oltre la struttura ricettiva e non cis ono stati danni al campo da golf o ad altre strutture".

Tantissime le immagini e i video che sono stati postati sui social, nei quali si vedono le fiamme avvolgere completamente una struttura di tre piani di circa 120 metri quadrati nei pressi della diciottesima buca. Una densa nube di fumo si è presto levata in cielo rendendo l'aria irrespirabile, mentre alcuni giocatori impegnati sui campi da golf adiacenti, sorpresi da quanto stava accadendo, hanno cercato di trovare riparo.

"Speriamo nessuno si sia fatto male", dice una voce in inglese su un video che riprende le fiamme che lambiscono una delle buche. "Per fortuna è successo subito dopo la Ryder Cup, altrimenti sarebbe stato un disastro", il commento di un utente su X ad una delle tante immagini dell'incendio. Sul posto sono intervenute due autobotti dei vigili del fuoco, un automezzo della Protezione Civile e anche un elicottero della Polizia.

La procura di Tivoli, competente per territorio, aprirà un fascicolo di indagine per accertare le cause, appena riceverà una prima informativa dai vigili del fuoco. Non è escluso che ad innescare l'incendio possa essere stato un cortocircuito o un malfunzionamento elettrico all'interno della struttura che ha ospitato l'evento golfistico.

