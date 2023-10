L'ad della società del bus: 'Quel guard rail sembrava una ringhiera'

"Dai video il guard rail sembra una ringhiera, le immagini dei filmati che abbiamo visionato mostrano il pullman che si appoggia alla protezione che è quasi una ringhiera". Così all'ANSA l'amministratore delegato de La Linea, Massimo Fiorese, sollevando dubbi sul guard rail a protezione del cavalcavia di Mestre che il pullman ha sfondato precipitando. La Linea è l'azienda di trasporto che svolgeva questo servizio dedicato ai turisti tra il camping di Marghera e Venezia.

"C'è una telecamera fissa di cui i vigili hanno scaricato le immagini e si vede il pullman che procedeva molto lentamente. Noi poi abbiamo anche i sistemi di rilevamento satellitare mentre la 'scatola nera' del bus ce l'ha il magistrato" racconta l'ad di La Linea Massimo Fiorese.

Ricorda che poi c'è "una telecamera fissa sopra il cavalcavia di cui ha visto solo frammenti di immagine: si vede l'autobus che a una velocità minima si appoggia su un guard rail che purtroppo non è un guard rail ma una ringhiera".

"In questo casi - sottolinea - è colpa di tutto e di niente perché non è stato il guard rail che è andato addosso all'autobus". Fiorese aggiunge: "però sicuramente quel guard rail.....tanto è vero che mi sembra che lo stanno sostituendo e ci sono i lavori in corso, giusto poco prima".

L'assessore, 'Nel nostro progetto c'era un nuovo guard rail'

"Nel progetto da oltre 6 milioni di euro di rifacimento del cavalcavia erano compresi anche un nuovo guard rail e la modifica del parapetto". Lo chiarisce all'ANSA l'assessore comunale ai trasporti Renato Boraso dopo che stamane Massimo Fiorese, l'ad di La Linea, la ditta di trasporto coinvolta nell'incidente di Marghera aveva parlato del fatto che il pullman elettrico, del peso di 13 tonnellate, dalle riprese video sembrava "appoggiarsi ad un guard rail che è quasi una ringhiera".



