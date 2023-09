Caos a Lampedusa per i trasferimenti dei migranti

Sono 250 i migranti a Lampedusa che verranno imbarcati, fra poco, sul traghetto di linea Galaxy che farà rotta verso Porto Empedocle. La strada di contrada Imbriacola è affollata con centinaia di giovani nordafricani disposti su due lunghissime file per raggiungere i tre autobus che li porteranno al porto. Tutti o quasi hanno un asciugamano al collo o sulla testa per coprirsi dal sole che comincia già ad essere forte. Alcuni cercano, scavalcando i muretti che delimitano le proprietà private, di avanzare nella fila. In più occasioni, chi era davanti, accorgendosi del tentativo, ha iniziato ad urlare, alcuni si sono spintonati. La polizia è riuscita a riportare la calma. Accanto alle colonne di migranti tantissimi volontari della Croce Rossa italiana che provano a spiegare che c'è posto per tutti, che tutti lasceranno l'isola.

Croce Rossa: 3.800 nell'hotspot, oggi partono in 2.500

"Continua incessante l'attività all'hotspot di Lampedusa dove stamattina si trovano 3.800 persone", fa sapere la Croce Rossa. Gli oltre 130 operatori e volontari della Cri "stanno facendo oltre l'impossibile, come ha sottolineato ieri il presidente, Rosario Valastro, per assicurare beni di prima necessità". Ieri sono stati prodotti 5.000 pasti a pranzo e 5.000 pasti a cena. "Siamo provati - dicono dall'hotspot - ma operativi. Le persone per noi vengono prima di ogni altra cosa". Nella mattinata sono stati effettuati circa 700 trasferimenti; nella giornata di oggi dovrebbero lasciare l'hotspot complessivamente oltre 2.500 persone.

