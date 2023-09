Musicista ucciso: colpito tre volte, uno alle spalle

E' stato colpito tre volte, una volta alle spalle, Giovanbattista Cutolo, il musicista 24enne morto all'alba del 31 agosto scorso in piazza Municipio, a Napoli, durante una rissa scoppiata per uno scooter parcheggiato male. Trapela qualche particolare dall'esito dell'esame autoptico che si è svolto nel pomeriggio nell'obitorio del secondo Policlinico.

In sostanza tutti e tre i colpi sparati dal 17enne reo confesso dell'omicidio sono andati a segno. E tutti, di piccolo calibro, sono risultati ritenuti.

Ad eseguire l'esame è stato il medico legale Gianluca Auriemma.

Gli avvocati Claudio Botti e Davide Piccirillo, rispettivamente della famiglia della vittima e del 17enne autore dell'omicidio, hanno scelto di non avvalersi di un consulente di parte.



