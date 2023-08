Libero Grassi, ucciso dalla mafia 32 anni fa. Piantedosi: "Un'impronta indelebile"

Il 29 agosto 1991 a Palermo la mafia uccideva Libero Grassi, imprenditore che si era ribellato al ricatto del pizzo e all'omertà. Sono trascorsi 32 anni e Libero Grassi resta un simbolo della lotta al racket.

"Nella storia di ogni Paese ci sono persone destinate a lasciare un'impronta profonda, indelebile, nella vita di singoli cittadini e di intere comunità. Libero Grassi è uno di loro. Uomo di straordinario coraggio e integrità, sfidò la mafia pagando con la vita il suo rifiuto di piegarsi al ricatto del 'pizzo". La sua ferma opposizione alla criminalità organizzata lo ha reso simbolo di resistenza e di eroismo civile". Lo ha ricordato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. "Ancora oggi Libero Grassi è fonte di ispirazione per le nuove generazioni e per quanti credono e lottano per un Paese più giusto e più sicuro. Per questo è nostro dovere rinnovare la memoria".

Schifani, esempio Libero Grassi spinge imprenditori a denunciare

"I progressi nella lotta al 'pizzo' sono la prova che il sangue di Libero Grassi, che aveva osato sfidare un sistema fatto di omertà e accettazione dell'illegalità, non è stato versato invano, 32 anni fa", dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. "Il suo insegnamento e il suo esempio - aggiunge - continuano a vivere in tutti coloro che lottano ogni giorno, forti del sostegno delle istituzioni, per un'economia libera dalle intollerabili pressioni di organizzazioni criminali che non hanno, e mai potranno avere, alcun diritto sul frutto del lavoro onesto degli imprenditori".

Crosetto: "Un esempio da preservare"

"La mattina del 29 agosto 1991 veniva assassinato dalla mafia, a Palermo, Libero Grassi, imprenditore che si era ribellato al ricatto del pizzo e all'omertà. Uomo coraggioso e libero e per questo temuto da Cosa Nostra. Il suo esempio ed il suo ricordo vanno preservati". Così il ministro della Difesa Guido Crosetto su X.

Lagalla: "Un faro per gli onesti"

"A 32 anni dalla sua uccisione, il coraggio e il sacrificio di Libero Grassi rappresentano un gesto di legalità destinato a non sbiadire mai. A testa alta non si è piegato al ricatto mafioso, rifiutandosi di pagare il pizzo. L'esempio dell'imprenditore è un faro per coloro che vogliono portare avanti la propria attività in modo onesto, senza scendere a patti con Cosa nostra". Così il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, che stamane ha preso parte alla cerimonia di commemorazione di Libero Grassi.

"Gli imprenditori oggi, rispetto a quanto accaduto a Libero Grassi, possono contare sul concreto sostegno delle associazioni antiracket. È proprio grazie all'impegno di queste associazioni - aggiunge Lagalla - e al lavoro di magistratura e forze dell'ordine che negli ultimi decenni sono stati fatti grandi passi in avanti contro le estorsioni e sono aumentate le denunce degli imprenditori. Il percorso di legalità, però, deve continuare a essere alimentato, consapevoli che ancora oggi ci sono soggetti che pagano il pizzo non solo per paura, ma anche per trarre benefici da scellerati accordi con la criminalità organizzata".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA