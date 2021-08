L'assassinio di Libero Grassi - Dagli archivi dell'ANSA

Documento: 19910829 03190

MAFIA: ASSASSINATO INDUSTRIALE A PALERMO

(ANSA) - PALERMO, 29 AGO - L' industriale Libero Grassi, che

di recente si era rifiutato di pagare la ''protezione'' al

racket delle estorsioni e non aveva esitato a schierarsi

pubblicamente contro la mafia, e' stato assassinato stamattina

poco dopo le 7,30 a Palermo. Grassi e' stato ucciso con tre

colpi di pistola mentre usciva da casa nella centrale via

D'Annunzio. (SEGUE).

MAFIA: ASSASSINATO INDUSTRIALE A PALERMO (2)

(ANSA) - PALERMO, 29 AGO - Gli assassini sono fuggiti subito

dopo aver colpito ripetutamente la vittima, raggiunta anche alla

testa. Secondo i primi sommari accertamenti, Grassi che aveva 61

anni e' morto all' istante. Polizia e carabinieri, che hanno

ricevuto le segnalazioni poco dopo l' agguato, hanno avviato le

indagini in direzione dei gruppi mafiosi interessati ai

taglieggiamenti.

Titolare di un' azienda che produce biancheria e capi di

abbigliamento, con una quarantina di dipendenti in via Tahon di

Revel alle pendici del Monte Pellegrino, Libero Grassi dopo aver

denunciato di essere stato gravemente minacciato aveva sostenuto

che sarebbe stato preferibile morire piuttosto che pagare,

piegandosi al ricatto dei mafiosi.

Membro del comitato regionale del PRI e contemporaneamente

esponente radicale, Grassi in passato fu anche consigliere d'

amministrazione dell' Azienda municipale del Gas. Figlio di un

agiato commerciante di tappeti, Grassi era considerato un

imprenditore tenace e colto. Accanto a lui, dopo la sua

denuncia, si erano schierati i dirigenti degli organismi degli

industriali. Il prefetto Mario Iovine aveva assicurato a Grassi

il completo e solidale appoggio delle istituzioni. (SEGUE).

MAFIA: ASSASSINATO INDUSTRIALE A PALERMO (3)

(ANSA) - PALERMO, 29 AGO - Grassi, titolare della fabbrica di

biancheria intima ''Sigma'', aveva ricevuto nel gennaio scorso

richieste di denaro da un personaggio che, presentandosi come

''geometra Anzalone'', sosteneva di essere stato incaricato di

trovare finanziamenti ''per i picciotti detenuti all'

Ucciardone''. Le denunce dell' industriale avevano provocato,

nel mese di marzo, l' arresto di sei persone collegate, secondo

l' accusa, a un' organizzazione che imponeva il ''pizzo''

a industriali e commercianti palermitani e che avrebbe avuto

ramificazioni nell' agrigentino. Nel corso delle indagini, era

stato arrestato due mesi fa Calogero Spina, 44 anni, figlio di

Raffaele capo della cosca del rione Noce. Calogero Spina,

bloccato davanti alla sua macelleria in via Belgio, avrebbe

guidato il gruppo mafioso che da tempo taglieggiava Grassi e

altri operatori economici. Prima di Spina erano stati arrestati,

Andrea Ferrantelli, Gaetano e Antonio Avitabile, Domenico

Amabile, Antonino Moncada e Antonino Morana.

Alcuni giorni dopo le denunce di Grassi e gli arresti

compiuti dalla squadra mobile, in un padiglione della ''Sigma''

erano stati fermati due nomadi sospettati di essere penetrati

nella fabbrica per piazzare un ordigno. Ma l' ipotesi non trovo'

alcun riscontro e i due furono scarcerati. (SEGUE).

MAFIA: ASSASSINATO INDUSTRIALE A PALERMO (4)

(ANSA) - PALERMO, 29 AGO - Alcune persone sospette sono state

accompagnate negli uffici della squadra mobile per essere

interrogate. Sono stati controllati i loro alibi. Gli

investigatori considerano gli indiziati vicini alle sette

persone arrestate dopo la denuncia sporta il 10 gennaio

scorso da Grassi ai carabinieri della compagnia di San

Lorenzo e alla stampa.

In un comunicato diffuso dal questore Vito Plantone e' detto

che, dopo la denuncia erano stati subito disposti e sono in

corso servizi di vigilanza fissa presso l' azienda disimpegnati

a turno da polizia e carabinieri. ''Per quanto riguarda le

misure di protezione individuali - prosegue la nota a proposito

della scorta che la vittima non aveva - Grassi, pur

ripetutamente contattato da personale della Questura, aveva

sempre rifiutato qualsiasi forma di tutela anche per motivi

personali. Pur tuttavia erano stati disposti servizi di

vigilanza generica con l' intesa che, a sua richiesta, sarebbero

scattate altre opportune misure''.

La moglie e i due figli di Grassi (che aveva 67 e non 61 anni

come detto erroneamente prima) sono stati ascoltati dagli

investigatori, la cui azione e' coordinata dal sostituto

procuratore della Repubblica Vittorio Teresi. ''In questa citta'

- ha detto il giudice - si colpisce uno e si intimidiscono al

contempo altre 100 persone''. (ANSA).

MAFIA: ASSASSINATO INDUSTRIALE A PALERMO (5)

(ANSA) - PALERMO, 29 AGO - Calogero Spina e gli altri sei

arrestati per il tentativo di estorsione a Grassi hanno ottenuto

gli arresti domiciliari in attesa di essere processati. Le

indagini hanno rivelato un collegamento con la vicenda di

Antonio Madonia, figlio del boss Francesco capo della cosca di

Palermo-ovest. Dopo una lunga latitanza, Antonino Madonia era

stato arrestato in un appartamento della zona residenziale della

citta'. Nel rifugio del giovane fu trovato un anno e mezzo fa un

''libro mastro'' nel quale era annotata con precisione la

contabilita' delle estorsioni. Nel registro era anche riportato

il nome di Antonio Avitabile, 24 anni, detto ''u marmuraru''.

Secondo la polizia, al giovane sarebbe stato assegnato il ruolo

di ''esattore'' del gruppo.

Successivamente Avitabile e gli altri cinque arrestati furono

coinvolti in un tentativo di estorsione ai danni di Salvatore

Cipolla, imprenditore edile di Aragona, in provincia di

Agrigento. Le fasi culminanti del ricatto furono registrate e

fotografate. Per questa vicenda Avitabile e' stato condannato un

mese fa a quattro anni di reclusione e gli altri a pene comprese

tre anni e due mesi e tre anni e otto mesi. (ANSA).

MAFIA: UCCISO INDUSTRIALE CHE DISSE NO AL 'PIZZO'/ ANNUNCIATO

(ANSA) - PALERMO, 29 AGO - La mafia ha ucciso Libero Grassi,

un industriale di 67 anni, divenuto uno dei simboli della

resistenza di Palermo alla criminalita' organizzata. Grassi

produceva abbigliamento intimo, aveva un piccolo stabilimento

con cento dipendenti, dietro uffici decentrati della prefettura.

Due sicari lo attendevano alle 7,30 in via D' Annunzio, sotto

casa, al centro di Palermo, e gli si sono accostati,

sparandogli alla testa a bruciapelo con pistole di grosso

calibro. Da gennaio scorso Grassi era un simbolo, soprattutto

per gli operatori economici che rifiutano ''protezione'' e di

pagare il ''pizzo''. Grassi aveva compiuto una scelta: allo

''zio Serafino'', al ''geometra Anzalone'' che al telefono gli

consigliavano di piegarsi versando 100 milioni, aveva risposto

come Cambronne. Allora lo avevano ''avvisato'', rapinandolo con

grande spiegamento di forze, per dirgli ''vedi possiamo colpirti

come e quando vogliamo''. E Grassi aveva replicato denunciato,

fornendo elementi utili alle indagini. Sette persone erano

state cosi' arrestate. Grassi diceva pacatamente: ''Non sono un

eroe. Ho fatto solo il mio mestiere, che e' restare dentro il

mercato, come da quaranta anni. Inutile pagare, seguono altre

richieste. Non mi faccio espropriare della liberta' d'impresa''.

Il questore voleva imporgli la scorta, ma aveva rifiutato:

''non posso andare a vendere - diceva - seguito da angeli

custodi. La scorta e' un lusso eccessivo per me''. (SEGUE).

MAFIA: UCCISO INDUSTRIALE CHE DISSE NO AL 'PIZZO'/ ANNUNCIATO(2)

(ANSA) - PALERMO, 29 AGO - Cosi' davanti e dentro alla sua

azienda, la Sigma, c'era una continua vigilanza, ma lui

circolava liberamente. Con la polizia si era impegnato tuttavia

a segnalare ogni indizio di pericolo.

Tanti fiori sono stati deposti dove Grassi e' stato ucciso.

Gli operai hanno appeso un fascio di gladioli rossi ai cancelli

della fabbrica. Alla famiglia Grassi il capo dello Stato ha

testimoniato nel pomeriggio il cordoglio nazionale. La vedova

dell' industriale ha detto ai cronisti: ''Le parole non

servono. Tutto quello che avevamo da dire lo abbiamo detto con

una vita''. Il figlio Davide, 34 anni, ha annunciato che la

Sigma tornera' a produrre lunedi' ed ha aggiunto: ''Lo Stato

non ha abbandonato mio padre, che diceva di avere ricevuto piu'

solidarieta' di quanto si attendesse''. Molte e sgomente le

reazioni: tutti sollecitano una piu' incisiva lotta alla mafia.

Tra le tante quelle dell' Acio, associazione tra imprenditori

messinesi per combattere il racket, sorta nello spirito

propagandato da Grassi. L' Acio ha denunciato 18 presunti

estortori ed il suo presidente, Gaetano Grasso, ha detto:

''Questo delitto ce lo sentiamo addosso''. L' inchiesta e'

diretta dal sostituto procuratore Vittorio Teresi che durante

il sopralluogo il detto: ''La mafia seleziona gli obiettivi, ne

colpisce uno per educarne cento. L' uccisione di quest' uomo

spezza l' illusione di vivere in una citta' diversa''. (ANSA).

MAFIA: ASSASSINATO INDUSTRIALE A PALERMO, COSA DICEVA

(ANSA) - PALERMO, 29 AGO - ''Non mi sento moralista ne'

apostolo e tanto meno Don Chisciotte. Vado avanti per la mia

strada''. ''Arrendermi? Mai. Sono persuaso che in Sicilia vi

siano le condizioni per affrancare l' industria dalla pressione

mafiosa''. Sono queste alcune delle dichirazioni fatte da Libero

Grassi e pubblicate nell' aprile scorso dal quotidiano ''L'

Ora''.Grassi denuncio' che l' Associazione industriali non

aveva preso una ''posizione chiara'' sulle estorsioni e lui

aveva minacciato di dimettersi. L' industriale aveva parlato di

'' una valanga di telefonate a tutte le ore del giorno e della

notte con minacce di ogni tipo'' e aveva aggiunto che i

taglieggiatori erano ''inferociti verso di me''. E aveva

aggiunto: ''So che dopo le mie denunce e l' arresto di alcuni

taglieggiatori qualche imprenditore si e' preso di coraggio e ha

rifiutato di pagare.Comincia a essere imbarazzante il fatto di

apparire all' opinione pubblica come i finanziatori della

mafia e molti a questo punto preferiscono ribellarsi. Per

questo i ragionieri del 'pizzo' ce l' hanno con me''. ''

Secondo me - aveva aggiunto - essere intimoriti o collusi sul

piano operativo e' la stessa cosa.Alcuni confessano di

subire per paura, altri vantano conoscenze fra i 'pezzi da 90''

. (SEGUE).

MAFIA: ASSASSINATO INDUSTRIALE A PALERMO: COSA DICEVA (2)

(ANSA) - PALERMO, 29 AGO - Libero Grassi, sostenendo di non

poter cancellare un impegno esplicitato nell' arco di 40 anni,

aveva riconosciuto che il suo rifiuto di pagare ''incide

notevolmente sul complesso sistema dei rapporti tra i mafiosi e

gli imprenditori e rappresenta un precedente pericoloso. Io sono

il simbolo vivente di una ribellione che e' possibile per

tutti''. E, come con una premonizione sul suo destino, aveva

osservato subito dopo ''e' chiaro che il racket deve in

qualche modo reagire, deve risolvere un problema di recupero

della credibilita'''. Dei suoi colleghi aveva detto''Lo so che

pagano tutti'' e aveva definito ''catastrofiche'' le conseguenze

della recente sentenza con la quale a Catania alcuni

imprenditori sono stati assolti per aver agito in stato di

necessita' dopo essere stati riconosciuti contigui o in qualche

caso collusi con mafiosi. ''E' la legittimazione giuridica -

aveva detto - dei rapporti di convivenza-connivenza tra

imprenditore e mafioso''.

