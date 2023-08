Sindaca Monfalcone, misura contro le donne in burkini

"Stiamo lavorando per la costruzione di un provvedimento adeguato che vieti il bagno in mare vestiti, con il burkini o comunque coperte. Siamo persone serie, entro ottobre sarò pronta con un provvedimento". Lo annuncia la sindaca di Monfalcone (Gorizia), Anna Maria Cisint, leghista, già autrice di una lettera aperta alla comunità musulmana in cui si invitava a non fare il bagno con i vestiti.

Ieri in uno stabilimento di Trieste ci sono state proteste perchè un gruppo di donne musulmane voleva fare il bagno con i vestiti.



