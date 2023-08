L'intervista al Papa: 'Le transessuali sono figlie di Dio'

"La prima volta che un gruppo di transessuali è venuto in Vaticano e mi hanno visto, se ne sono andate piangendo, dicendo che avevo dato loro la mano, un bacio... Come se avessi fatto qualcosa di eccezionale per loro. Ma sono figlie di Dio!". Lo dice il Papa in una intervista a Vida Nueva rilasciata prima di partire per Lisbona.

Il Papa assicura che prosegue la sua "offensiva di pace" per l'Ucraina. "Il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, sta lavorando intensamente come responsabile dei dialoghi. È già andato a Kiev, dove si mantiene l'idea della vittoria senza optare per la mediazione. È stato anche a Mosca, dove ha trovato un atteggiamento che potremmo definire diplomatico da parte della Russia. Il progresso più significativo che è stato realizzato riguarda il ritorno dei bambini ucraini nel loro paese. Stiamo facendo tutto ciò che è in nostro potere per garantire che ogni membro della famiglia che chiede il ritorno dei propri figli possa farlo. Per questo, sto pensando di nominare un rappresentante permanente che faccia da ponte tra le autorità russe e ucraine. Per me, in mezzo al dolore della guerra, è un grande passo".

"Dopo la visita del cardinale Zuppi a Washington, la prossima tappa prevista è Pechino, perché entrambe detengono anche la chiave per abbassare la tensione del conflitto. Tutte queste iniziative sono ciò che io chiamo 'un'offensiva per la pace'. Inoltre, per novembre, prima che si tenga a Dubai il Summit sul clima delle Nazioni Unite, stiamo organizzando un incontro di pace con i leader religiosi ad Abu Dhabi. Il cardinale Pietro Parolin sta coordinando questa iniziativa, che vuole svolgersi fuori dal Vaticano, in un territorio neutrale che invita tutti all'incontro", aggiunge.

Papa Francesco è convinto che "non sono maturi i tempi per un Concilio Vaticano III. E non è nemmeno necessario in questo momento, dal momento che non è ancora stato avviato il Vaticano II". Lo dice alla rivista 'Vida Nueva', in una intervista rilasciata prima di partire per Lisbona. Torna poi sulla sua elezione con una battuta: "Sono un vittima dello Spirito Santo". Sulle riforme ammette: "Non ho ancora osato porre fine alla cultura di corte in Curia". In ogni caso, afferma che "non possiamo riformare la Chiesa senza il Vangelo". Si dice infine "preoccupato per la rigidità" in alcuni settori ecclesiali.

Nel corso della mattinata di oggi, il pontefice confesserà alcuni giovani. In seguito, pranzerà con loro nella Nunziatura Apostolica.

