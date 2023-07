Amerigo Vespucci ambasciatore del made in Italy

L’Amerigo Vespucci, storica e iconica nave della Marina Militare, il 10 Luglio 2023 è partita dall'Italia per compiere un giro del mondo della durata di circa 20 mesi, coniugando la tradizionale attività formativa degli Allievi Ufficiali con opportunità di relazione, cooperazione, condivisione e promozione dell'immagine del Paese, dell'eccellenza del Made in Italy e dei suoi prodotti simbolo. Il giro del mondo del Vespucci è un'importantissima opportunità per la proiezione internazionale del sistema Italia, dei suoi prodotti e della sua cultura nel mondo. Il Vespucci è l'emblema non solo della Marina Militare, ma dell'Italia intera: in questa nave è racchiusa l'eccellenza del Made in Italy, nel solco delle tradizioni marinare, ma anche di una forte dimensione culturale italiana, fondata sui valori della democrazia, del rispetto dei diritti umani e della solidarietà. Negli anni ha svolto un fondamentale ruolo di crescita del prestigio del Paese, per questo è considerata "un'ambasciata" galleggiante.

Un vero e proprio Villaggio Italia che accoglierà il Vespucci in oltre trenta porti dislocati nei cinque continenti. Un modo anche per supportare gli indirizzi di politica estera, nazionali, comunitari, di ONU e IMO e di ampliare le possibilità di accesso ed espansione nei paesi visitati.

Gli obiettivi

L’iniziativa è finalizzata a molteplici obiettivi, con il fine comune di tenere vivi i rapporti con le comunità nazionali all’estero, rafforzando la conoscenza, la consapevolezza e il sostegno internazionale nei confronti dell’Italia:

Naval diplomacy a supporto degli indirizzi di politica estera nazionale;

Promozione immagine del Paese, diffondendo valori e cultura nazionali;

Supporto a iniziative integrate per promuovere le competitività nazionale;

Sostegno iniziative Organizzazioni Internazionali;

Attività formative e addestrative in bacini di non consueta gravitazione;

Attività di cooperazione con Marine amiche e alleate.

Le attività

Nel corso della campagna d'istruzione che vedrà l'Amerigo Vespucci circumnavigare la Terra, l’equipaggio si occuperà di:

Istruzione e formazione - I giovani allievi ufficiali dell'Accademia Navale al termine del primo anno di studi, ricevono a bordo del Vespucci "il battesimo del mare"; anche in assenza degli allievi, il personale imbarcato si addestra continuativamente per migliorare le capacità individuali e di team.

Collaborazioni e scambi - saranno promosse e sviluppate collaborazioni interaccademiche e interuniversitarie.

Sostegno a economia e industria - saranno promossi i valori, la qualità e l'eccellenza delle imprese italiane.

Attenzione al sociale - come ambasciatore UNICEF il Vespucci trasmette ai giovani un messaggio di pace; la nave sostiene anche le iniziative ONU, IMO e il progetto dell’UNESCO “Decade of Ocean Science for Sustainable Development”.

Testimoniare la sostenibilità ambientale - Nave Vespucci si è dotata di sistemi efficienti e orientati alla tutela ambientale, collabora con Istituti che operano nell'ambito della Marine Strategy a sostegno dell'ambiente marino.