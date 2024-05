Assalto da film di notte in azienda ma trovano solo pc usati

Colpo all'azienda Elmec di Brunello, in provincia di Varese, la notte scorsa. Un colpo identico per modalità a quello messo a segno di recente in un'altra ditta di Cassano Magnago. I ladri hanno bloccato le strade con camion e auto gettando chiodi sull'asfalto per rallentare l'arrivo delle forze dell'ordine. Un furto da film con un bottino magro, qualche computer usato. La Elmec - realtà imprenditoriale che segue le aziende nel percorso di digitalizzazione - ha infatti spostato altrove il deposito. A ostacolare la banda la vigilanza privata e la videosorveglianza.

Indagano i carabinieri. Non è escluso che si tratti degli stessi ladri che hanno colpito a Cassano Magnago.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA