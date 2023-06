Michel, 'l'attacco alla diga è un crimine di guerra'

"Sono sconvolto dall'attacco senza precedenti della diga Nova Kakhovka. La distruzione delle infrastrutture civili si qualifica chiaramente come un crimine di guerra, e faremo in modo che la Russia e i suoi alleati ne paghino le conseguenze". E' quanto afferma via Twitter il presidente del Consiglio Ue Charles Michel. "Solleverò la questione a giugno al Consiglio Ue e proporrò maggiore assistenza alle aree allagate. Il mio pensiero va a tutte le famiglie in Ucraina colpite da questa catastrofe", prosegue Michel.