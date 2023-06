Prefetto, in tempi brevi sarà riaperta la strada per il Lussari

(ANSA) - UDINE, 05 GIU - "Prevediamo, in tempi molto brevi, la possibilità di rendere nuovamente disponibile quella strada che, come abbiamo visto, è diventata molto attrattiva dopo la bellissima tappa del Giro d'Italia". Lo ha affermato il Prefetto di Udine, Massimo Marchesiello, indicando anche la possibile soluzione e il cronoprogramma di riapertura dell'ascesa in bicicletta al monte Lussari, la cui chiusura, per precauzione, ha suscitato forti polemiche.

"Il problema che ci siamo doverosamente posti è di non mettere a rischio l'incolumità personale dei fruitori - ha precisato - per questa ragione, Promoturismo Fvg ci darà la possibilità di utilizzare la cabinovia per la discesa".

Si tratta "soltanto di formalizzare i soggetti coinvolti e come intervengono nella presa in carico - ha concluso Marchesiello - Sono persuaso che la fruizione del collegamento, autorizzato per la sola salita, potrà avvenire in tempi brevi, già per l'avvio della stagione estiva". (ANSA).