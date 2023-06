L'appello: 'Le suore siano attente al gender fluid'

"La questione del gender è un tema che sta a me particolarmente a cuore", afferma la nuova presidente dell'Unione delle Superiore maggiori d'Italia, suor Micaela Monetti, in un'intervista al mensile dell'Osservatore Romano 'Donne chiesa mondo', anticipata da Vatican News. "C'è un mondo sempre più fluido. Bisogna accogliere l'invito che fa il Papa ad ascoltare prima di giudicare e incasellare". "In genere è nel periodo di juniorato, nella fase dei voti perpetui che emergono quelle che anche per le formatrici sono delle vere sorprese", prosegue suor Monetti. "È un campo che ci sta interpellando con domande forti e certamente disorientanti. Io non ho le risposte ma è necessario abitare questa realtà e cercare insieme il progetto di Dio. Non possiamo bypassare questa realtà, occorre prossimità".