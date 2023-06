90enne trovata morta, pm dispone autopsia e sequestro della casa

(ANSA) - PISTOIA, 02 GIU - La procura di Pistoia ha disposto l'autopsia sul cadavere di una donna di 90 anni trovato oggi in un appartamento di via Monteverdi, nel capoluogo. L'abitazione è stata posta sotto sequestro per preservarne le condizioni anche dopo il sopralluogo dei carabinieri. L'Arma è intervenuta su richiesta del 118. Personale del Reparto operativo del comando provinciale ha svolto una serie di accertamenti, anche tecnici, suggeriti dallo stato della salma e dalle circostanze in cui è stata trovata. (ANSA).