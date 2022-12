Turismo: assessore, impennata a Roma nei giorni di Natale

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - "Siamo particolarmente felici dell'impennata del turismo a Roma anche in questi ultimi giorni, a cavallo tra Natale e Capodanno. E' una tendenza che è andata confermandosi mese dopo mese a partire da aprile e a dicembre supereremo il record del 2019. Un risultato che è il frutto della programmazione, delle politiche di promozione che abbiamo messo in campo e degli investimenti sugli eventi internazionali della moda, dello sport, della cultura e dei grandi appuntamenti musicali live. Non ultimo il concerto di Capodanno al Circo Massimo. Roma è l'unica grande città in Italia che ha programmato un grande evento gratuito in piazza per aspettare insieme e in sicurezza il nuovo anno. Al flusso di visitatori stranieri e di cittadini romani, si aggiungeranno anche turisti provenienti da altre regioni italiane". Lo ha detto l'assessore capitolino al Turismo, Grandi Eventi, Moda e Sport, Alessandro Onorato. (ANSA).