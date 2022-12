Rocca si dimette dalla Cri,' a disposizione del territorio'

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - "Ho deciso di presentare le mie dimissioni dalla carica di Presidente nazionale della Croce Rossa Italiana perché ho scelto di mettermi a disposizione del territorio. Come esperto di sanità pubblica, penso di poter portare un valore aggiunto: ho accettato una nuova sfida in cui credo fortemente". Così il Presidente della Croce Rossa Italiana Francesco Rocca annuncia sul sito della Cri le sue dimissioni.

Rocca è in pole per essere candidato per il centrodestra alla Regione Lazio. "Ho voluto allontanarmi dal mio ruolo subito per evitare ogni possibile strumentalizzazione e per proteggere la nostra Associazione e tutti Voi. Contestualmente garantiro' una transizione ordinata con il Vicepresidente nazionale, Rosario Valastro, che sarà il Presidente facente funzioni fino a prossime elezioni che si terranno, come da Statuto, nei primi mesi del 2023" , scrive ancora Rocca nella lettera pubblicata sul sito della Cri. "So che alcuni non saranno felici di questa decisione, ma la vita è fatta di bivi e nel momento in cui un indimenticabile percorso sarebbe volto comunque al termine, ho voluto percorrere una strada nuova dove, tuttavia, le mie capacità possano ancora essere al servizio della comunità. Vi voglio fare una promessa solenne: in questo nuovo viaggio, in questo nuovo capitolo della mia vita, non userò la Croce Rossa per fini elettorali né permetterò che qualcuno lo faccia.

Rimarrò sempre, invece, un volontario CRI che aderirà fermamente ai Principi, portandoli con me nelle Istituzioni. Resteranno gli insegnamenti di questi anni: non cesserò, infatti, di supportare e dare voce, ovunque mi trovi, ai più fragili. E' un giorno difficile, ma che non ha il sapore di un addio, né lo avrà mai.

Evviva la Croce Rossa Italiana!", conclude Rocca. (ANSA).