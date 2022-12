Attivisti bloccano traforo Monte Bianco,interviene polizia

(ANSA) - AOSTA, 09 DIC - Traffico rallentato a partire dalle 12.30 al traforo del Monte Bianco, sia sul versante italiano sia su quello francese, a causa di una protesta di attivisti di Ultima generazione e dei loro omologhi d'oltralpe 'Dernière Rénovation'. Sul piazzale italiano una decina di persone hanno rallentato la circolazione fino alle 13.30 circa, esponendo uno striscione giallo 'Ultima generazione. No Gas. No Carbon'. Sul posto è intervenuta la polizia. Per spezzare le catene e i lucchetti con cui si erano legati tra loro i militanti sono stati chiamati i vigili del fuoco. Gli attivisti sono quindi stati portati via di peso dagli agenti. (ANSA).