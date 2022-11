Cappato, a dicembre aiuto un'altra persona a morire in Svizzera

(ANSA) - MILANO, 26 NOV - Soccorso civile, una delle associazione di cui è responsabile Marco Cappato, aiuterà "nel mese di dicembre" un'altra persona che "ha appuntamento" per andare a morire in Svizzera "che si è rivolta a noi: ci siamo presi l'impegno di aiutarlo". Cappato lo ha detto dopo essersi denunciato dai carabinieri di Milano per aver accompagnato a morire in Svizzera Romano, di 82 anni. (ANSA).