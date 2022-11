Russia: Zaporizhzhia è a rischio incidente nucleare

La centrale nucleare di Zaporizhzhia è "a rischio di un incidente nucleare". Lo ha affermato l'amministratore delegato della società statale russa per l'energia atomica Rosatom, Alexei Likhachev, citato da Interfax.

"L'impianto è esposto al rischio di un incidente nucleare. Siamo stati in trattative con l'Aiea tutta la notte", ha detto Likhachev a margine dell'evento Atomexpo 2022 a Sochi.

"Stiamo informando la comunità internazionale che l'impianto è a rischio di disastro nucleare e Kiev crede chiaramente che un piccolo incidente nucleare sarebbe accettabile", ha accusato il ceo di Rosatom, citato dall'agenzia Tass.



"Le radiazioni non chiederanno a Kiev che tipo di incidente vuole. Sarà un precedente che cambierà per sempre il corso della storia, quindi occorre fare tutto il possibile affinché nessuno possa nemmeno pensare di danneggiare la sicurezza delle centrali nucleari", ha sottolineato Likhachev. Da settembre fino a poco tempo fa, la centrale nucleare di Zaporizhzhia ha visto "un periodo piuttosto tranquillo", ha detto Likhachev. "Tuttavia, ci sono stati almeno 30 attacchi durante il fine settimana. L'impianto di stoccaggio del combustibile nucleare esaurito, l'edificio speciale e le vie di trasporto sono stati colpiti e i generatori diesel di riserva sono stati danneggiati", ha detto l'ad di Rosatom.