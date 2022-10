I funerali del ragazzo investito a Roma

La presidente del consiglio Giorgia Meloni, dopo il giuramento al Quirinale, è andata ai funerali di Francesco Valdiserri, il giovani di 18 anni morto travolto da un'auto a Roma mentre si trovava sul marciapiede.

Alle esequie presenti anche i ministri Tajani, Bernini, il presidente del Senato La Russa e il segretario del Pd Letta.

Ragazzo investito: "Non ricordo nulla dell'incidente

Non ricorda quanto è successo, sostiene di non avere visto i due ragazzi e di non sapere come abbia fatto a finire su quel marciapiede con la propria auto. E' quanto, sostanzialmente, ha dichiarato al gip, Chiara Silvestri, la 23enne accusata dell'omicidio stradale di Francesco Valdiserri, nel corso dell'interrogatorio di convalida.

La ragazza, secondo quanto ha riferito il suo difensore, l'avvocato Paolo Leoni, è ancora sotto shock per quanto avvenuto la notte tra il 19 e 20 ottobre. Per la giovane, accusata di omicidio stradale aggravato, sono stati confermati gli arresti domiciliari.