Droga: 33 kg di cocaina in auto, un arresto nel Palermitano

(ANSA) - BUONFORNELLO, 22 SET - I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno sequestrato 33 chili di cocaina, nascosta in un'auto durante un controllo nei pressi dello svincolo autostradale di Buonfornello in direzione Palermo. Una pattuglia del nucleo di polizia economico-finanziaria ha fermato e controllato un'auto guidata da Simone Ferraro, di 28 anni, di Siderno (Reggio Calabria). Grazie al fiuto del cane Mia del gruppo pronto impiego di Palermo sono stati trovati 30 "panetti", nascosti nel bagagliaio della vettura contenenti complessivamente 33 chili di cocaina. Lo stupefacente avrebbe fruttato ricavi per oltre 2.500.000 euro. Il corriere calabrese è stato arrestato e portato nel carcere Pagliarelli di Palermo, a disposizione della procura di Termini Imerese. (ANSA).