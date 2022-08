Trattore in strada cade in scarpata, un morto nel Torinese

(ANSA) - TORINO, 07 AGO - Un agricoltore di 50 anni ha perso la vita oggi pomeriggio sulla provinciale 595 tra Mazzè e Villareggia, nel Torinese. L'uomo era ai comandi di un trattore Same che, per cause in fase di accertamento, è caduto nella scarpata ribaltandosi più volte. Il cinquantenne è morto sul colpo.

Inutili tutti i soccorsi da parte del personale medico. Sulla dinamica del sinistro sono in corso gli accertamenti dei carabinieri di Caluso. La strada è stata chiusa il traffico per permettere l'afflusso dei mezzi di soccorso e il recupero del trattore da parte dei vigili del fuoco, intervenuti con le squadre di Rivarolo, Ivrea e Torino. (ANSA).