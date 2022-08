Salvataggio notturno di due climber con l'elicottero

(ANSA) - BOLZANO, 02 AGO - Difficile intervento dell'elisoccorso Pelikan 2 la scorsa notte sul Sassolungo, in val Gardena. All'imbruniere due climber, un uomo e una donna, erano in difficolta mentre stavano scalando la Torre Innerkofler e hanno lanciato l'allarme. Erano in buone condizioni, ma non avevano l'attrezzattura necessaria per passare una notte in parete. Così è scattata l'operazione di salvataggio da parte del soccorso alpino della val Gardena, che con l'ausilio dell'elicottero Pelikan 2, ha recuperato i due alpinisti, riportandoli a valle giusto in tempo. Infatti, poco dopo un forte temporale si è abbattuto sulla zona.

Da alcuni anni gli elicotteri di soccorso in Alto Adige, sia i due Pelikan che l'Aiut Alpin Dolomites, sono muniti di visori notturni di ultima generazione che permettono interventi anche con il buio. (ANSA).