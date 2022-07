Incendio Bibione: messo in salvo un cucciolo di capriolo

(ANSA) - VENEZIA, 18 LUG - Un cucciolo di femmina di capriolo è stato trovato e messo in salvo dal Servizio Regionale Antincendio e dai volontari della Protezione Civile di San Michele al Tagliamento (Venezia) all'interno dell'Oasi Foce del Tagliamento di Bibione, ai bordi dell'area colpita dal grande incendio della scorsa settimana.

L'animale ha circa un mese, e dopo essere stato rifocillato dalla Sezione Ittico Venatoria della Polizia metropolitana di Venezia, è stato affidato al medico del Servizio Veterinario, che seguirà ora lo svezzamento per la futura liberazione e reintroduzione nel suo ambiente naturale.

L'incendio che ha colpito circa una quarantina di ettari di riserva naturale nella zona del Faro di Bibione, ha creato un ingente danno ambientale in un'area tutelata, che da un punto di vista della biodiversità ambientale e faunistica presenta peculiarità uniche. I volontari della Protezione Civile di San Michele al Tagliamento e di altre sezioni del Veneto Orientale della Città metropolitana stanno operando da tre giorni nella zona a supporto dei vigili del fuoco e del Servizio Regionale Antincendio. (ANSA).