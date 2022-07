Quarta dose per gli over 60, la Regioni si preparano

Al via la quarta dose di vaccino per gli 'over 60'. "L'Agenzia italiana del farmaco ha dato il via libera e abbiamo inviato a tutte le regioni la circolare. Quindi iniziamo immediatamente con la somministrazione", accelera il ministro della salute Roberto Speranza dopo la raccomandazione dell'Ecdc e dell'Ema di un secondo richiamo per quella fascia d'età. "Non c'è tempo da perdere", dice la commissaria Ue alla Salute Stella Kyriakides.

"Abbiamo già fatto una riunione questa mattina e stiamo organizzandoci per attivare da oggi le prenotazioni per la quarta dose oltre i 60 anni di età - ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani - come chiesto dal ministro Speranza". "La Toscana è fra le Regioni che ha sviluppato maggiormente in questi due anni la campagna di vaccinazione - ha aggiunto -. Dal ministro Speranza e dal generale Figliuolo che oggi non svolge più la funzione di commissario, è considerata a livello nazionale un simbolo ed un esempio. Siamo sempre stati in testa per estensione della vaccinazione e forse anche per questo siamo fra le Regioni che meno sentono questa ulteriore ondata: siamo però convinti che la vaccinazione sia fondamentale perché è in virtù della vaccinazione che chi prende il Covid non va a finire all'ospedale e poi in terapia intensiva".

Per la somministrazione della quarta dose agli over 60 "è già in funzione un hub per ogni Ats", ha spiegato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. "Ci siamo già attrezzati - ha aggiunto - da oggi chi vuole spontaneamente senza prenotazione e chi rientra nei requisiti può andare a farsi la vaccinazione". Poi da domani saranno riaperti i grandi hub per le prenotazioni con lo stesso sistema avuto durante la prima campagna di vaccinazione, utilizzando il portale di Poste.

Era già stato riaperto la settimana scorsa, per due mattine a settimana, in modo da incoraggiare la somministrazione delle quarte dosi. L'hub vaccinale della Fagianeria, all'interno del parco di Capodimonte, a Napoli, da domani sarà invece in funzione a tempo pieno, tutti i giorni dalle 9 alle 14, domenica esclusa. Motivo, le file createsi da ieri nei distretti sanitari territoriali per il forte afflusso di over 60 che chiedono il secondo booster. Anche altre Asl campane si preparano a riaprire alcuni hub. Nel territorio casertano da giovedì riaprono per gli over 60 gli hub di Teverola, all'ospedale di Aversa, a Marcianise, mentre non sarà al momento riattivato quello della caserma Ferrari Orsi, sede della Brigata Bersaglieri Garibaldi. "Dobbiamo prima verificare la platea che risponderà a questa nuova fase della campagna vaccinale, e poi decideremo se riaprire il centro dei Bersaglieri" dice il direttore generale dell'Asl di Caserta Ferdinando Russo.

"A breve" sui siti delle due Aziende sanitarie della Basilicata (l'Asp di Potenza e l'Asm di Matera) "si potranno reperire le informazioni su come prenotarsi e dove vaccinarsi" con la quarta dose anti covid-19, ha annunciato l'assessore lucano alla sanità, Francesco Fanelli (Lega), il quale ha lanciato un appello "agli ultrasessantenni e a chi ha malattie pregresse, fattore di rischio in caso di contagio, a non trascurare l'opportunità di potersi vaccinare" con la quarta dose. Già dall'inizio della prossima settimana, quindi, dovrebbero essere rimodulati i calendari degli hub vaccinali allestiti nelle prime fasi della pandemia e che sono sempre rimasti aperti, seppur con modalità ridotte. Ad esempio, nella tenda del Qatar di Potenza, in queste ultime settimane, le vaccinazioni sono state somministrate solo di giovedì, ora invece è probabile un aumento dei giorni a disposizione dei cittadini del capoluogo lucano.