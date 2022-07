Nascondono in un garage un quintale di hashish, arrestati

(ANSA) - MILANO, 06 LUG - Gli agenti della Polizia di Stato di Milano hanno arrestato due cittadini di origini marocchine di 25 e 33 anni per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti: in un box nella loro disponibilità nascondevano oltre 120 chili di hashish.

A insospettire gli agenti della Squadra investigativa del Commissariato di Cinisello Balsamo erano stati gli strani movimenti di un'auto all'ingresso di un complesso di box a Oreno, piccola frazione del Comune di Vimercate (Monza e Brianza). I poliziotti sono entrati nel box e hanno trovato i due uomini mentre caricavano la droga in auto.

Nel posto macchina sono stati sequestrati circa 120 chili di hashish in scatole, suddivisi in panetti e ovuli, oltre a una pistola scacciacani senza tappo rosso, munita di caricatore con sei cartucce e, nell'appartamento di uno dei due, circa 6.950 euro in contanti. (ANSA).