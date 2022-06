Ha battuto il covid e spegne 104 candeline

(ANSA) - MILANO, 22 GIU - I palloncini colorati, i numeri gonfiabili, la torta con le candeline per festeggiare 104 anni: Antonio Gianazza, originario di Cerro Maggiore, nel Milanese, è l'emblema di chi non si arrende mai. Due anni fa, infatti, guarì dal Covid.

Da giovane l'ultracentenario - oggi ospite della Rsa di Sodalitas di Busto Garolfo, dove nei giorni scorsi ha festeggiato il compleanno - si trovò a combattere durante la seconda guerra mondiale, sul fronte occidentale in Francia; poi prese parte alla campagna di Grecia e sfidò e vinse all'inizio del 1942 anche il gelo nella campagna di Russia. Una storia avventurosa coronata con il conferimento, nell'agosto 2018, della Croce di Guerra al Valore Militare con una cerimonia dedicata sempre in Casa Famiglia, dove sono state spente le sue 104 candeline.

"E' stata una grande emozione per tutti noi: il Signor Antonio - sottolinea Laura Vismara, coordinatrice della Casa Famiglia - incarna per tutti noi la voglia e il coraggio di vivere, anche nonostante i mesi difficili che abbiamo attraversato negli ultimi anni. E' un esempio di entusiasmo e passione per la vita". (ANSA).