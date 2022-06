Morto alpinista nel Cuneese, precipitato dal monte Granero

(ANSA) - CRISSOLO, 18 GIU - Si è rivelata fatale una caduta sulle pendici del monte Granero per un alpinista rimasto vittima di un incidente oggi pomeriggio in alta valle Po. L'uomo, di circa sessant'anni, sarebbe caduto durante una fase di discesa dalla montagna di 3.170 metri, sullo spartiacque tra valle Po e valle Pellice.

Le squadre del Soccorso Alpino della valle Po, e l'equipe medica dell'elisoccorso del 118 e i vigili del fuoco sono entrate in azione una volta dato l'allarme. Non hanno però potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Vani i tentativi di rianimazione di un medico che si trovava nei paraggi ed è stato tra i primi ad intervenire. (ANSA).