I viaggiatori che entrano negli Stati Uniti non avranno più bisogno di un test per il Covid con esito negativo. L'amministrazione Biden si appresta infatti ad annunciare che, a partire dalla mezzanotte del 12 giugno, sarà rimosso l'obbligo del test per l'ingresso nel Paese.

Lo riporta la Cnn citando alcune fonti, secondo le quali l'annuncio ufficiale è atteso nelle prossime ore.