Caldo da record al Sud con 37°C, temporali al Nord

Grandine e colpi di vento, temporali e sensibile calo delle temperature al Nord: l’Anticiclone Hannibal si sposta verso il Centro-Sud dove potebbe portare a temperature anche intorno ai 36-37°. Come riporta ilmeteo.it, i valori più alti sono attesi al Sud con punte di 37/38°C, 10-12 gradi oltre la media: l’ondata di calore continuerà fino a venerdì 27. Nel fine settimana, invece, si osserverà un sensibile cambiamento a causa di un duplice attacco: dalla Svezia arriverà aria fresca con un calo termico, mentre dal Mediterraneo un cut-off (depressione chiusa) porterà un po’ di maltempo verso il meridione. Nel weekend è probabile che Hannibal lasci la scena italiana definitivamente. Nel dettaglio, mercoledì 25 il tempo al Nord sarà instabile, con temporali a carattere sparso localmente intensi e calo termico. Al Centro, invece, caldo e velato, con peggioramenti in Sardegna. Il Sud sarà ancora soleggiato e molto caldo, condizione che rimarrà stabile fino venerdì. Il 26 maggio, giovedì, il nord sarà irregolarmente nuvoloso con qualche rovescio isolato, più probabile in Emilia-Romagna e Piemonte, mentre al Centro ci saranno nubi sparse e precipitazioni in Sardegna. venerdì 27, infine, il tempo peggiorerà al Centro, dove ci saranno nubi sparse con rovesci nelle zone interne e precipitazioni in Sardegna. Il Nord sarà più instabile sui rilievi del Triveneto, mentre altrove ci sarà il sole.