Pm chiede consegna Coppola per arresto, Svizzera dice no

(ANSA) - MILANO, 24 MAG - Le autorità svizzere hanno detto no alla richiesta della Procura di Milano di consegnare alla giustizia italiana l'immobiliarista romano Danilo Coppola, ex protagonista della stagione dei 'furbetti del quartierino' e su cui pende un'ordinanza di custodia in carcere per tentata estorsione a Prelios, società proprietaria del complesso immobiliare Porta Vittoria. Dopo che la Cassazione ha confermato la decisione del Riesame sulla misura cautelare, i pm hanno chiesto alla Svizzera, dove Coppola era stato individuato, di poter eseguire l'arresto ma le autorità nei giorni scorsi hanno risposto che non riconoscono come punibile quel reato. (ANSA).