Il volo di due amici, da Modena a Capo Nord in ultraleggero

(ANSA) - MODENA, 19 MAG - Da Sassuolo, Modena, a Honningsvag, Norvegia, su un ultraleggero P 2004 Bravo a motore. É l'impresa che vogliono realizzare a fine mese Roberto Baldini, 57 anni, e l'amico Loris Domenico Ferrari, 77enne. A riportare la storia è il Resto del Carlino di Modena. Obiettivo finale dei due piloti, quello di atterrare a Honningsvag e raggiungere poi Capo Nord.

"A una certa età - spiega Baldini - o certe cose le fai o non le farai più. Ci dicono che siamo dei matti, ma non è così - aggiunge il pilota che ha già effettuato numerosi viaggi simili in Italia e in Europa, ma mai con distanze di questo tipo -. La difficoltà maggiore sarà rappresentata dal superare le Alpi, poi faremo pause ogni due ore circa. La sera nel giorno della partenza - dice sempre Baldini - dovremmo raggiungere Stoccolma, meteo permettendo. L'obiettivo è arrivare a Honningsvag per quella successiva". Al volo, la cui sola andata coprirà 3.100 chilometri, non è escluso partecipi anche un altro equipaggio con un secondo ultraleggero. (ANSA).