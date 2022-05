Ucraina: Copasir sente Fuortes, preservare autonomia Rai

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - "Il confronto si è rivelato proficuo, fornendo utili indicazioni al fine di preservare la libertà, l'autonomia editoriale e informativa e il pluralismo da qualsiasi forma di condizionamento e di accrescere il livello di resilienza dell'intero sistema Paese". Lo rende noto il presidente del Copasir, senatore Adolfo Urso, dopo l'audizione dell'ad Rai, Carlo Fuortes. L'audizione, osserva, "come quelle già svolte nei giorni scorsi con i direttori dell'Aise e dell'Aisi, si inquadra all'interno dell'approfondimento che il Comitato sta conducendo sulla ingerenza e sulla attività di disinformazione messe in campo da attori statuali, alla luce di un fenomeno reso ancor più preoccupante dopo l'invasione della Russia in Ucraina". (ANSA).