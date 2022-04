Museo Mare invaso da fumo a Genova per incendio, nessun ferito

(ANSA) - GENOVA, 23 APR - Questa mattina i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Gramsci, a Genova, nel bar inserito nel Museo del Mare, per un principio di incendio. Il rogo, spento velocemente, spiegano i pompieri, ha però invaso di fumo il Museo del Mare soprastante. La struttura era chiusa al pubblico e quindi nessuna persona è rimasta coinvolta e non è stato necessario evacuare. I danni sono limitati riferiscono i pompieri. (ANSA).