Papa: presidente Aoun, sarà in Libano a giugno

(ANSA) - BEIRUT, 05 APR - Papa Francesco visiterà il Libano il prossimo giugno: lo ha annunciato oggi il presidente libanese Michel Aoun secondo quanto riportato dal profilo twitter della presidenza della repubblica libanese. I media libanesi riprendono la notizia e affermano che il pontefice potrebbe recarsi in Libano dal 12 giugno prossimo. Secondo la presidenza della repubblica libanese, Aoun è stato informato della data della visita del Papa dal Nunzio apostolico a Beirut, monsignor Joseph Spiteri, che è stato oggi ricevuto da Aoun al palazzo presidenziale di Baabda, riferisce la presidenza libanese. "I libanesi attendono la visita di Papa Francesco per esprimere la loro gratitudine per l'interesse che Sua Santità ha mostrato per il Libano", ha detto Aoun. "I libanesi vogliono ringraziarlo il Papa delle iniziative che egli ha intrapreso nei confronti del Libano e delle preghiere che il Santo Padre ha offerto per portare pace e stabilità al nostro paese", ha aggiunto. Aoun aveva visitato il Papa in Vaticano il 21 marzo. (ANSA).