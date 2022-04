Daini fuggono da Zoosafari, ritrovati sette esemplari

(ANSA) - BRINDISI, 03 APR - Sono sette i daini ritrovati e riportati nello Zoosafari di Fasano (Brindisi) da dove ieri sera alcuni esemplari sono fuggiti approfittando di un'apertura nella rete di recinzione. I daini ritrovati vagavano nei pressi della pineta che circonda lo zoo. Sono ancora in corso le ricerche per ritrovare gli altri animali: si stima siano ancora tre i daini in fuga. I veterinari e il personale dello zoo, coordinati dal direttore della sicurezza Cosimo Tasco, hanno pattugliato per ore tutta la zona. La colonia dei daini nello Zoosafari è numerosa. Pur non essendo un pericolo per l'uomo, la loro presenza potrebbe creare disagi al traffico. La struttura, infatti, non è molto distante dalla strada statale 379 Bari-Lecce. (ANSA).