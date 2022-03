Ucraina: a Borghetto prima campanella per bambini profughi

(ANSA) - GENOVA, 14 MAR - Sono entrati in classe, accolti dai loro piccoli nuovi amici. È bastato uno sguardo, per capirsi. I primi tre bambini ucraini sono stati inseriti nelle scuole di Borghetto Vara (La Spezia). Ospiti delle famiglie del luogo, hanno affrontato con le loro mamme un viaggio rocambolesco per scappare dall'Ucraina e dalle bombe russe. I più piccoli sono stati inseriti alla scuola materna, il più grande dei tre alle elementari. Ad accoglierli le insegnanti, il dirigente scolastico Nicola Iannalfo e il sindaco Stefano Coduri. "Come Comune garantiremo la mensa gratuita per questi due mesi e cercheremo un mediatore culturale. La scuola è fondamentale per l'integrazione di questi bambini. Sono orgoglioso che la scuola di Borghetto si sia fatta trovare pronta" ha detto Coduri.

Domani toccherà agli inserimenti a scuola dei bimbi ospiti a Brugnato. (ANSA).