In due picchiano ragazzino a Genova,video virale sui social

(ANSA) - GENOVA, 23 FEB - Ancora violenza tra minorenni a Genova. In queste ore sta girando sui social un video che riprende un ragazzino di circa 10 anni picchiato da altri due ragazzi di poco più grandi. Il pestaggio è avvenuto in via Ayroli, a San Fruttuoso. Nel video il ragazzino urla più volte basta dopo essere stato colpito con i pugni ma i due lo buttano a terra e uno lo colpisce con un calcio. Una terza persona ha ripreso la scena e messo il video sui social. La polizia avrebbe già individuato uno dei due che avrebbe già precedenti per episodi simili. A metà febbraio gli agenti avevano arrestato un ragazzo di 14 anni, sempre a San Fruttuoso, che insieme ad altri coetanei aveva picchiato un coetaneo per rapinarlo. Gli altri erano riusciti a scappare. Gli investigatori non escludono che gli aggressori del video possano essere gli stessi che in queste settimane hanno terrorizzato gli studenti del quartiere. (ANSA).