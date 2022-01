Figliuolo, 640mila dosi fatte ieri. 2,8 milioni in arrivo

Prosegue a ritmo elevato la campagna vaccinale nazionale, che ieri ha fatto registrare oltre 640 mila somministrazioni, con 64 mila prime dosi - 34 mila delle quali in favore di bambini tra i 5 e gli 11 anni di età - e 532 mila richiami. Nel periodo tra il 5 e l'8 gennaio verranno distribuite alle Regioni/Province autonome 2.811.600 di dosi di vaccino, così suddivise: 1.388.800 di Pfizer, 714.800 di Moderna e 708.000 di Pfizer in preparazione pediatrica. Lo fa sapere la struttura del Commissario per l'Emergenza, Francesco Figliuolo.



"Siamo abituati a vedere la Calabria fanalino di coda nelle classifiche nazionali: per quanto riguarda, ad esempio,il lavoro, la sanità, le infrastrutture. Noi siamo al governo regionale per invertire questa tendenza. Da due mesi lavoriamo h24 per voltare pagina e ricominciare. E già si vedono i primi risultati". Così il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. "Nei primi quattro giorni dell'anno - aggiunge - abbiamo somministrato 68.646 dosi, il 21,23% in più rispetto alle 56.625 fissate come obiettivo. Dietro di noi tutte le altre Regioni. A diverse posizioni di distanza le corazzate Lombardia, Veneto, Emilia Romagna".