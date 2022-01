Al via i saldi a Milano,voglia di spendere ma poca gente in giro

(ANSA) - MILANO, 05 GEN - Anche a Milano sono partiti i saldi di fine stagione ma in centro città, complice il tempo uggioso con la pioggia e il fatto che è un giorno infra settimanale, non sono moltissime le persone a spasso per i primi affari. Chi ha deciso di fare un giro in corso Vittorio Emanuele, la via dello shopping che costeggia il Duomo, è comunque pronto a spendere e non è affatto intimorito dai contagi, alti, che si sono registrati in città negli ultimi giorni. Tra chi passeggia per il corso molti hanno in mano borse dello shopping con i primi acquisti.

"Abbiamo aperto alle 10 e avevamo già alcune persone fuori in attesa - ha spiegato Sonia, commessa di una boutique del centro -. La gente non vedeva l'ora, nonostante i contagi noi non percepiamo nessuna paura. Abbiamo sconti che vanno dal 30 al 60% e le persone hanno voglia di spendere. Siamo ottimisti che sarà un momento di rinascita".

C'è chi va in cerca di un cappotto, chi di un maglione, chi di una borsa. "Cerco di catturare qualche opportunità del momento - ha spiegato Alessandra -. Indosso la mia mascherina Ffp2, ho fatto la terza dose e via, sono sicura e pronta per i saldi, senza timori". Lo stesso spirito caratterizza Anna e Maria due amiche che passeggiano per il centro: "Siamo in giro a passeggiare e se capita siamo disposte a spendere, se ci sono affari - hanno spiegato -. Si ci sentiamo sicure perché siamo vaccinate e con le cautele del caso non ci sono problemi.

Dobbiamo vivere".

Tra i negozi del vie principali però non tutti sono ottimisti, c'è chi ad esempio non è soddisfatto della giornata di inizio dei saldi, che è un mercoledì. "Le prime ore non sono andate benissimo perché c'è in giro poca gente - ha detto Diana, commessa in un negozio di abbigliamento -. È un giorno infra settimanale quindi questo influisce, di solito i saldi partivano il sabato". (ANSA).