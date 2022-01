Scrittore ungherese morto a Roma, pm avvia indagine

(ANSA) - ROMA, 03 GEN - "Morte come conseguenza di altro reato". Per questa fattispecie la Procura di Roma ha avviato una indagine in relazione alla morte di Gergely Homonnay, scrittore ungherese residente a Roma, trovato morto in un club privato nella zona di piazza San Giovanni all'alba del primo gennaio.

In base a quanto accertato, accanto al corpo dell'uomo sarebbero state trovate tracce di sostanze sia liquide che in polvere che dovranno essere analizzate. Gli inquirenti hanno proceduto al sequestro del cellulare: obiettivo di chi indaga è risalire a chi abbia, eventualmente, venduto la presunta sostanza stupefacente allo scrittore. La Procura ha affidato delega per effettuare l'autopsia e gli esami tossicologici.

