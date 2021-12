Cirio 'Piemonte verso giallo, ordinanza per anticipo misure'

(ANSA) - TORINO, 22 DIC - "Sto lavorando a un'ordinanza che anticipi a venerdì l'entrata in zona gialla del Piemonte, di fatto già destinato a questa disposizione dal prossimo lunedì in considerazione dei dati di questi giorni. Un modo per cercare di mettere più in sicurezza e al riparo questo weekend di feste natalizie". Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, a margine dell'inaugurazione all'ospedale Mauriziano di Torino della nuova Tac della Radiologia del Pronto soccorso e del Vaccino-day pediatrico. "Domani - aggiunge - ne discuterò incontrando in Regione il sindaco del capoluogo, i prefetti, i presidenti di Provincia e il Miur". (ANSA).